Declarações de João Henriques, treinador do Moreirense, na sala de imprensa do Parque de Jogos Comendador Joaquim de Almeida Freitas, após a derrota (1-2) frente ao Benfica na 1.ª jornada da Liga:

«O Benfica esteve por cima, algum demérito nosso. Tivemos uma entrada não tão agressiva como tínhamos planeado. A primeira vez que a bola vai perto da nossa área, numa bola parada, dá golo. Isso muda muita coisa, planeámos estar mais agressivos, sabíamos que o Benfica queria resolver cedo para gerir. A equipa não se encontrou durante algum tempo e com mais um erro nosso o Benfica faz o segundo golo. A partir daí a equipa esteve sempre em crescendo, fomos para o intervalo a perder por apenas um golo e fizemos uma segunda parte muito boa. Ficámos com um amargo de boa a pensar que podíamos sair daqui dom um ponto».

«Fizemos muito mais do que o adversário de Liga dos Campeões fez contra o Benfica. É este aspeto positivo que levamos do jogo. Satisfeitos com o crescendo da equipa, não contentes com o resultado e preocupados com os lesionados».

[Aspetos positivos] «Tirando a má entrada, olhando para o resultado, tudo o resto da equipa foi muito bom. A equipa esteve em crescendo, quem entrou acrescentou, mesmo estando com um jogador a mais. Fomos criando oportunidades, seria um prémio merecido para os jogadores conseguir o empate».

«O Benfica teve mérito de entrar melhor do que nós no jogo, mas não podemos desvalorizar o que o Moreirense fez e não podemos atribuir o recuar do Benfica ao cansaço».

[Lesão Conté] «É a parte negativa do jogo. Entrámos nesta partida com um lateral improvisado, saímos da partida sem outro lateral. O Galego também se queixou no final, o Walterson também saiu tocado. Isto é que nos preocupa, não temos os jogadores em quantidade que o adversário tem».