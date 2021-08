João Henriques, treinador do Moreirense, desvalorizou o facto do Benfica ter defrontado o Spartak Moscovo, a meio da semana, considerando que Jorge Jesus tem um plantel que lhe permite refrescar a equipa sem perder qualidade. O treinador comentou ainda o regresso parcial dos adeptos às bancadas com uma factor que pode favorecer as equipas que jogam em casa.

«Vai ser um jogo diferente do que fizemos em Penafiel. Temos mais duas semanas de trabalho e é um jogo de campeonato, completamente diferente do que foi o da Taça da Liga. É um jogo a pontos, não é a eliminar. Estamos convictos que fizemos um bom trabalho após esse último jogo para estarmos preparados para defrontar um rival difícil. Estamos muito confiantes», começou por anunciar.

Quanto à possibilidade do Benfica apresentar-se mais desgastado por ter jogado a meio da semana na fase preliminar da Liga dos Campeões, o treinador desvalorizou. «O Benfica tem a capacidade de ter um plantel que lhe permite apresentar três equipas equivalentes, portanto isto indica que vai ser um Benfica que, independente das individualidades, é sempre forte. Não vamos tirar proveito disso, até porque estamos no início da época e ainda não um acumular de fadiga», comentou.

Além disso, o treinador recorda que o Benfica, agora, já tem um ano de trabalho com Jorge Jesus. «É um Benfica que tem um ano e seis semanas de trabalho com Jorge Jesus e isso é uma vantagem de criação de dinâmicas que no início da época anterior não existia. Nós chegámos aqui há seis semanas e estamos à procura das melhores dinâmicas, apesar do grupo, na sua maioria, se manterem são ideias diferentes do treinador e isso demora algum tempo a entrar. É natural que o Benfica esteja mais rotinado», destacou.

Um Benfica que também passa a contar com João Mário, apesar do antigo médio do Sporting estar castigado para esta primeira ronda. «A questão do João Mário não nos diz muito porque, à partida, estará castigado. Isto às vezes muda, o Taarabt também estava e agora já não está. É sempre daquelas coisas que vão acontecendo. Nós, apesar de ficarmos sempre surpreendidos, não estranhamos porque no futebol português há estas coisas. Não percebo nada da parte jurídica, estou a falar de cor, mas tudo bem. Mas voltando ao assunto, o João Mário veio trazer ao Benfica coisas diferentes», comentou.

O treinador comentou ainda o regresso parcial dos adeptos às bancadas. «Felizmente é em nossa casa e podemos começar por ter os adeptos para nos ajudar. É um campeonato que vai ser diferente do anterior por esse ingrediente importantíssimo para o jogo. O regresso dos adeptos vai alterar algumas coisas. É mais uma experiência que toda a gente vai ter. nesta altura vamos privilegiar os adeptos da casa e isso tem outra nuance. Em condições normais teríamos um estádio mais vermelho do que verde, mas queremos que sejam mais adeptos a ajudar-nos a nós do que ao adversário. Isso vai mudar muita coisa. Sentimos que quando não existiam adeptos uma diferença enorme. Ficava toda a gente mais no mesmo patamar», comentou ainda.