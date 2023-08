Ricardo Chaves, treinador-adjunto do Moreirense, em declarações à Sport TV, depois da derrota, em casa, diante do FC Porto (1-2), em jogo da 1.ª jornada da Liga:

- Baixamos em demasia depois do nosso golo. Não há vitórias morais, sabemos que ganhar é diferente de empatar ou perder, mas estivemos muito motivados e corajosos. Cumprimos, a posse de bola foi muito equilibrada, mesmo antes da expulsão do FC Porto. O FC Porto baixou na parte final, teve respeito por nós.

- Os adeptos foram fantásticos, estiveram connosco desde os primeiros minutos. Queremos fazer da nossa a casa a nossa fortaleza. Apesar de sermos uma equipa que luta por objetivos mais baixos do que as outras, estamos muito satisfeitos com o nosso rendimento.