Rui Borges, treinador do Moreirense, em conferência de imprensa, depois da derrota diante do Benfica (0-3), no Estádio da Luz, em jogo da 29.ª jornada da Liga:

Análise ao jogo? O Moreirense esteve bem na primeira parte, mas caiu na segunda?

- Antes de mais, dar um abraço solidário ao mister Rui Duarte [perdeu o filho mais velho]. Em relação ao jogo, foi uma primeira parte muito boa da nossa parte em que claramente fomos prejudicados por erros não nossos. Tivemos uma personalidade enorme, a equipa teve coragem, determinação e demonstraram o porquê do Moreirense estar no sexto lugar da Liga. Pela qualidade que mostrámos na primeira parte, não merecíamos o resultado ao intervalo. O Benfica acaba por marcar numa transição em que há uma falta evidente que não foi marcada. Para aquilo que o Benfica fez, não merecíamos ser tão penalizados. Na segunda parte, o Benfica conseguiu arrumar mais o jogo e nós também perdemos frescura e concentração, o que é normal a perder por 2-0. Faltou-nos criar lances de perigo na segunda parte, mas não deixámos de ter personalidade. Tenho de dar os parabéns à minha equipa.

O Benfica mexeu muito na equipa, esperava um adversário mais acessível?

- Acho que saí prejudicado com essas mudanças. Acho que isso [a pergunta] até é faltar respeito ao Benfica. Todos representam o Benfica, todos querem ser titulares e até pela grandeza do clube. Acabaram por ser um pouco mais consistentes no meio-campo, com três jogadores mais dinâmicos. Se calhar perderam um pouco de verticalidade porque não jogou o Rafa, mas, de resto, até estiveram mais equilibrados. Estava à espera de algumas mexidas, não esperava tantas, mas não deixa de ser um grande Benfica. A qualidade do plantel do Benfica é muita. Acho que o resultado foi muito penalizador pela primeira parte que o Moreirense fez.

Os erros a que se refere, foram da arbitragem?

- Estou só a dizer que no lance do primeiro golo é claramente falta para mim. Só estou a dizer que os erros saíram caro a nós. A equipa com a personalidade que estava a ter sai penalizada por erros evidentes. Isso mexe com a parte mental dos atletas, ainda para mais para uma equipa que luta a meio da tabela. A primeira parte foi fantástica, criámos oportunidades, merecíamos fazer golo. Só acho que pela aquilo que fez a equipa fez não merceia ser penalizada. Teve clara influência no resultado ao intervalo.

O Moreirense quebrou na segunda parte ou foi o Benfica que cresceu?

- Por mais que não queira, há sempre. Os jogadores têm noção daquilo que fazem. Os jogadores são cada vez mais inteligentes. O grupo estava dentro daquilo que perspetivámos para defrontar uma grande equipa, num grande estádio. Conseguimos ter uma personalidade enorme. Se calhar mandava a equipa defender com um bloco baixo e ficava 0-0. A segunda parte foi um pouco das duas coias, o Benfica cresceu um pouco, tornou-se mais agressivo, com timings mais fortes, obrigou-nos a tomar mais decisões erradas. Nós também fomos perdendo alguma frescura física, o que nos levou a ter tomadas de decisão menos boas. Até eu estava triste pelo que nos aconteceu na primeira parte. Não estou a apontar o erro a ninguém, toda a gente erra. Só fico triste porque os rapazes, pelo que fizeram na primeira parte, mereciam outro resultado ao intervalo.

O Moreirense teve problemas nas alas?

- Penso que não. As entradas do Ofori e do Alan, que são dois jogadores acima da média, não mudaram a nossa forma de jogar. Acelerámos por fora, faltou-nos um bocadinho de qualidade. O Mingote também andou longe do jogo, ali no último terço. Faltou-nos um pouco mais de qualidade no último terço, mas chegámos lá várias vezes. Faltou-nos mais qualidade, com menos espaços, para ferir mais, mas conseguimos ferir. Tivemos a oportunidade do Alan, mais o remate do Ofori e do Mingote. Os jogadores estavam felizes a jogar, também a aproveitar o momento, mas fomos iguais a nos próprios. Parabéns ao Benfica., boa sorte para quinta-feira. Somos todos portugueses, queremos que eles ganhem e passem em frente.

Faltam cinco jornadas, o que espera até ao final?

- Muito honestamente espero que a equipa tenha a consistência que teve até hoje. Muito sinceramente, acho que a equipa vai dar a mesma resposta nas últimas jornadas para ficarmos bem classificados. Fomos nós que criámos a responsabilidade de lutar pelo sexto lugar e temos de nos agarrar a ela. Acho que vamos ser consistentes como fomos até hoje. Não é por perdermos hoje que vamos perder essa consistência. Acho que os jogadores e a equipa do Moreirense deviam ser muito mais valorizados do que têm sido. Às vezes destacam-se só os grandes, há coisas que não mudam no futebol português.