Vasco Seabra, treinador do Moreirense, em declarações na flash interview da Sport TV após o empate com o Benfica (1-1):

«Estivemos com grande personalidade. Tivemos uma atitude incrível, muita raça e determinação.

Procurámos condicionar o jogo, defendendo com as linhas o mais alto possível e algumas vezes mais remetidos para trás devido à qualidade do Benfica.

Corrigimos da primeira para a segunda parte algum espaço que estavamos a dar na segunda bola. Foi assim que o Benfica chegou ao golo.

Penso que fomos equilibrando o jogo e penso que na segunda parte dominámos em termos de controlo do espaço. Tirando a grande defesa do Pasinato, foi tudo controlado por nós. No final podia ter caído para o nosso lado pelas três oportunidades que tivemos.»

[Sentiu que o jogo podia ter caído para o lado do Moreirense quando o Benfica partiu o jogo com as substituições?]

«Sim, sem dúvida. Sentimos que o Benfica estava a ficar cada vez mais tranquilo. Procurámos jogadores que nos dessem serenidade com bola na saída para a transição e ao mesmo tempo dar esse upgrade com as substituições para estarmos frescos na frente quando saíssemos em transição. Estamos orgulhosos dos nossos jogadores. Queríamos ter vencido, mas conseguimos pontuar.»