O médio internacional sub-21 Vitinha estreou-se neste domingo como titular pelo FC Porto na Liga.

O médio vive um excelente momento em termos desportivos, reconhecido por Sérgio Conceição com a titularidade frente ao Moreirense.

Mas também fora de campo, Vitinha está em estado de graça, fruto do nascimento da primeira filha, no início de setembro.

No domingo, para assistir à estreia do pai a titular no FC Porto, a pequena Mafalda, sócia dos dragões desde o dia em que nasceu, equipou-se a rigor para ‘ver’ o pai, conforme o médio partilhou nas redes sociais.