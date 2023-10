FIGURA: Camacho (Moreirense)

Excelente exibição do extremo dos cónegos. João Camacho esteve muito ativo do lado esquerdo do ataque e foi coroado com dois golos. No primeiro, só teve de escolher o lado da baliza, após assistência de Franco. No segundo, dominou o esférico, foi para a área e rematou em arco para golo.

MOMENTO DO JOGO: Terceiro golo do Moreirense

A perder por 2-0, o Rio Ave entrou para o segundo tempo cheios de vontade de recuperar no marcador. Sávio aventurou-se no ataque, mas Marcelo recuperou o esférico e lançou o contra-ataque que deu o terceiro golo do Moreirense. O tento dos cónegos matou as aspirações dos vilacondenses.

OUTROS DESTAQUES

Alan (Moreirense): Mais uma fantástica exibição do médio do Moreirense. Grande visão de jogo, sempre a batalhar pela recuperação de bola, joga e faz jogar. Alan é o motor dos cónegos e esteve no lance do terceiro golo, ao fazer a assistência para Camacho. Esteve desinspirado na hora de atirar à baliza.

Costinha (Rio Ave): Foi sempre um dos mais esclarecidos dos vilacondenses. O lateral do Rio Ave deu vida ao lado direito e dele saíram cruzamentos que podiam ter dado golo, fossem melhor aproveitados.