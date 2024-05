Rui Borges quer que o Moreirense bata o recorde de pontos na Liga e para isso tem como objetivo vencer o Estoril Praia, na 34.ª e última jornada.

«Queremos bater esse recorde. Igualámos, mas não estamos satisfeitos. Foi mais difícil nesta semana manter o foco a 100 por cento. A malta treinou muito bem. Acredito numa resposta muito boa, com uma vitória, porque a merecemos, com todo o respeito pelo adversário. Queremos conseguir todos os objetivos internos ao longo dos últimos meses e manter a baliza a zeros», disse o técnico dos minhotos que pediu «um estádio bem composto» para aplaudir um plantel que merece «ser aplaudido por tudo o que foi a época, pela forma como elevou o nome do clube».

O treinador recusou ainda comentar o alegado interesse do vizinho Vitória de Guimarães na sua contratação para a época 2024/25 e assumiu precisar de férias após cumprir o último jogo pelo Moreirense na presente época, depois de ter dedicado o verão anterior no curso para obter o Nível IV da UEFA como treinador.

O Moreirense, sexto classificado da I Liga portuguesa, com 52 pontos, recebe o Estoril Praia, 13.º, com 33. O jogo está marcado para as 18 horas de sábado e será acompanhado AO MINUTO pelo Maisfutebol.