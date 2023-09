Depois de admitir a possibilidade de um «fim de semana complicado», face ao traçado do circuito de Motegi, Miguel Oliveira vem agora salientar o seu desempenho na última edição do Grande Prémio do Japão de MotoGP.

«O circuito de Motegi é uma pista onde fui rápido no ano passado [com a KTM], pelo que espero voltar a sê-lo este ano e perceber o que temos em mãos agora com a Aprilia», disse o piloto luso, em declarações divulgadas pela RNF Aprilia.

Em 2022, Miguel Oliveira foi o quinto classificado na corrida japonesa. O português chega à 14.ª prova do Mundial de Moto GP na 13.ª posição do campeonato de pilotos, com 69 pontos.