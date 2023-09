O piloto, Miguel Oliveira, considerou que o Grande Prémio do Japão em MotoGP pode ser «complicado» uma vez que o circuito de Motegi tem «muitas travagens fortes e curvas lentas».



«Pode ser que seja um fim de semana complicado, mas, no ano passado, a mota não se portou nada mal», referiu o portuugês à Lusa, a partir de Tóquio, onde participou num evento na embaixada de Portugal no Japão.

«Por isso, estou um bocadinho a suster a minha esperança nesse aspeto», avançou o piloto da Aprilia, sublinhando estar pronto para «fazer o melhor possível sempre».



Sem querer fazer para já um balanço da época, Miguel Oliveira defende que lhe faltou «o ingrediente sorte» até ao momento, referindo-se ao «azar no início» do campeonato de MotoGP com as lesões sofridas em Portimão e em Jerez de la Frontera.

«Nas corridas onde corri lesionado foi apenas na tentativa de me adaptar e passar tempo com a equipa e com a mota, mesmo sabendo que o resultado não iria ser de todo aquilo que eu podia alcançar», destacou.



Miguel Oliveira é, lembre-se, 13.º lugar do Mundial, com 69 pontos.

A 14.ª prova do campeonato de MotoGP vai decorrer no próximo fim de semana no circuito japonês de Motegi.