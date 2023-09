Miguel Oliveira assumiu este domingo que este foi o «primeiro fim de semana» da temporada de MotoGP em que não foi competitivo, após ter ficado no 12.º lugar no Grande Prémio da Índia.

Em declarações divulgadas pela RNF-Aprilia, o piloto português reconheceu que as «curvas lentas» foram os pontos que lhe causaram mais dificuldades.

«Provavelmente, foi o primeiro fim de semana em que não fui competitivo. De qualquer forma, todas as Aprilia tiveram dificuldades, de alguma forma, ao longo do fim de semana», afirmou.

«Sei claramente onde estão os pontos fracos e onde a equipa precisa de trabalhar para avançar e encontrar soluções», acrescentou.

No Japão, Miguel Oliveira espera já ter melhorias para apresentar: «Aguardo ansiosamente por dar um pouco a volta à situação no Japão [palco da próxima corrida, dentro de uma semana], e ter lá um bom desempenho.»

Miguel Oliveira é o atual 13.º classificado do campeonato de piloto de MotoGP, com 69 pontos, a mais de 200 do líder, Pecco Bagnaia (Ducati).