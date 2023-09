Miguel Oliveira subiu uma posição na classificação geral de pilotos no Mundial de Moto GP: o piloto português ascendeu ao 13.º lugar, ultrapassando Augusto Fernández.

Ao terminar em sexto no Grande Prémio de San Marino, Miguel Oliveira passou a somar 65 pontos, mais sete que Fernández e menos três que Franco Morbidelli.

Francesco Bagnaia mantém a liderança do campeonato, com 283 pontos, mas viu Jorge Martin, vencedor da prova deste domingo, reduzir a desvantagem para 36 pontos.

