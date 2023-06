Marco Bezzecchi garantiu a «pole position» do Grande Prémio de Moto GP dos Países Baixos ao bater o recorde da volta mais rápida do circuito de Assen (1:31.472).

O piloto italiano da Mooney VR46 vai ter dois compatriotas ao seu lado, na primeira linha da grelha de partida, já que Pecco Bagnaia (Ducati), líder da classificação geral, fez o segundo melhor tempo, e Luca Marini, colega na Mooney VR46, vai partir da terceira posição.

O português Miguel Oliveira (RNF Aprilia) vai partir da 11.ª posição, depois de ter feito 1:32.174.

