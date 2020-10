Miguel Oliveira (KTM) terminou hoje na 16.ª posição o Grande Prémio de Aragão de MotoGP, em Espanha, 10.ª prova do Mundial de velocidade de motociclismo de 2020, vencida pelo espanhol Alex Rins (Suzuki).

O piloto português cortou a meta 18,284 segundos depois de Alex Rins, que se impôs no final das 23 voltas ao circuito, batendo os compatriotas Alex Márquez (Honda) e Joan Mir (Suzuki), segundo e terceiro classificados, respetivamente.

Com este resultado, Miguel Oliveira não somou pontos no Campeonato do Mundo – que passou a ser liderado por Joan Mir - e desceu para a 10.ª posição, com os mesmos 69 pontos que tinha à partida, quando faltam quatro corridas para o final da temporada.