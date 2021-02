O piloto de Fórmula 1 Fernando Alonso já teve alta esta segunda-feira e vai continuar a recuperar em casa, depois de ter sido submetido a uma intervenção para corrigir uma fratura no maxilar, contraída na sequência de um atropelamento, quando passeava de bicicleta.

O piloto espanhol foi filmado pelas câmaras do canal «Cuatro» a deixar o hospital de Berna, na Suíça, onde foi operado há três dias. Segundo adianta a imprensa espanhola, Alonso vai, agora, prosseguir a recuperação em casa e poderá estar de volta aos treinos da equipa Alpine.

Uma informação confirmada depois pela Alpine que, num curto comunicado, anunciou que o piloto vai agora passar por «um curto período de repouso», antes de retomar os treinos «de forma progressiva», para estar pronto para o arranque da nova temporada.

À partida, a lesão não vai interferir no calendário de treinos de pré-temporada, marcados para decorrer entre 12 e 14 de março, no circuito de Sakhir, nem com o regresso de Alonso à Fórmula 1, que arranca a 28 de março, com o Grande Prémio do Bahrein.