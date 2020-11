Miguel Oliveira voltou a fazer história no motociclismo português, ao vencer o Grande Prémio de Portugal em MotoGP.

O piloto da Tech3, equipa da KTM, saiu da pole position e liderou da primeira à última volta depois de uma corrida a solo na qual rodou a um ritmo que ninguém conseguiu acompanhar. Jack Miller, da Ducati, foi segundo classificado a 3,1 segundos do português, seguido de Franco Morbidelli, que fechou o pódio e foi ultrapassado por Miller nas últimas curvas.

Miguel Oliveira, que em 2021 vai integrar a equipa principal da KTM, termina 2020 com duas vitórias em corridas da categoria rainha do motociclismo, depois de ter vencido na Áustria no verão passado.