O piloto português Miguel Oliveira (KTM) foi transportado para o hospital de forma a ser submetido a exames, depois da queda no Grande Prémio do Algarve de MotoGP, informou a sua equipa.

Em comunicado, a KTM deu conta de que Miguel Oliveira «está a caminho do hospital, para normais exames médicos», remetendo esclarecimentos para mais tarde, depois de ter dado conta de que o piloto estava bem.

Miguel Oliveira sofreu uma queda após um toque do espanhol Iker Lecuona (KTM), na 23.ª das 25 voltas da 17.ª e penúltima etapa do campeonato do mundo de motociclismo de velocidade, no Autódromo Internacional do Algarve (AIA), em Portimão.

A organização do campeonato informou que os dois pilotos saíram conscientes do incidente, tendo Oliveira sido transportado para o centro médico do circuito, por precaução.