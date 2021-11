A duas voltas do final do Grande Prémio do Algarve em MotoGP, em Portimão, o piloto português Miguel Oliveira foi atingido pela mota do espanhol Iker Lecuona, o que provocou a queda de ambos e o abandono de prova, mas também a bandeira vermelha que fez a corrida acabar mais cedo.

Miguel saiu de maca e foi assistido, tendo-se levantado poucos minutos depois, para ser posteriormente levado ao posto médico.

Francesco Bagnaia foi o vencedor da corrida.