O piloto português Miguel Oliveira (Aprilia) foi, este domingo, 17.º classificado no terceiro e último dia da primeira fase de testes de pré-temporada do Mundial de MotoGP, na Malásia.

Miguel Oliveira voltou a efetuar 52 voltas ao traçado de Sepang, registando o seu melhor tempo na 41.ª volta, com 1.58,922 minutos, terminando a 1,033 segundos do mais rápido, o italiano Luca Marini (Ducati).

O português admitiu, no rescaldo, que «esperava mais» do último dia. «Para ser sincero, hoje esperava mais de mim, mas quando íamos fazer as voltas rápidas, não deu para atacar», explicou, citado pela Lusa, o piloto português, que viu as suas voltas afetadas pela chuva que entretanto caiu e que não permitiu usar os pneus macios novos.

O também italiano Francesco Bagnaia (Ducati), atual campeão mundial, foi o segundo, a 0,080 segundos de Marini. O espanhol Maverick Viñales (Aprilia) foi terceiro, a 0,147 segundos.

Marini e Bagnaia foram os dois únicos a conseguirem baixar ao segundo 57, num dia em que o asfalto se apresentou algo húmido e em que a chuva voltou a aparecer a espaços.

A Aprilia parece ser a única marca capaz de desafiar o domínio da Ducati, que voltou a colocar sete motas nos dez primeiros lugares.

Quanto à Honda, o melhor que conseguiu foi o 10.º posto do espanhol Marc Márquez, enquanto a KTM se ficou pelo 13.º posto do espanhol Pol Espargaró (GasGas).

As Yamaha não saíram do fundo da tabela de tempos, com o francês Fábio Quartararo em 19.º e o ítalo-brasileiro Franco Morbidelli em 20.º.

Os testes de pré-temporada regressam a 11 e 12 de março, em Portimão, no Algarve.