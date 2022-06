O português Miguel Oliveira mostrou-se satisfeito pelas afinações da sua RC16 este sábado, para o Grande Prémio da Alemanha de MotoGP, para o qual vai partir do 14.º lugar.

O piloto da KTM ficou-se pela Q1, mas foi o sexto mais rápido na quarta sessão de treinos livres, pelo que antecipa um bom ritmo na corrida.

«No geral, foram boas sessões [de treinos]. Senti que tinha um ritmo decente em todos os treinos livres e mesmo as voltas rápidas foram boas», frisou em declarações divulgadas pela KTM.

O piloto de Almada disse ainda que falhou a passagem à Q2 por ter apanhado muitos pilotos em pista. «Fiz uma boa primeira volta, mas, na segunda tentativa, apanhei muito tráfego em pista», explicou.

Contudo, Miguel Oliveira espera «ter uma boa corrida» no domingo e somar «mais pontos» do que aqueles que fez nas últimas corridas.

«Melhorámos os nossos tempos por volta comparados com os que fizemos no ano passado [em que foi segundo classificado na corrida], o ritmo não é mau e as condições são um pouco piores. É um passo em frente», finalizou.