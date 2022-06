Miguel Oliveira está de saída da KTM, sendo apontada a Gresini Racing como a próxima equipa do piloto português.

O piloto de Almada veio agora desmentir o portal Motorcyclesport, que dava conta da convocação de uma conferência de imprensa para esta quinta-feira, dia em que a equipa satélite da Ducati anunciou que irá revelar o «segredo».

«Face aos sucessivos contactos que temos sido alvo pelo facto de ter sido avançada no sitio de Internet motorcyclesport uma notícia que dá conta de uma convocação de conferência de imprensa para hoje às 18h, com o motivo de revelar e discutir o meu futuro, tenho a informar que é COMPLETAMENTE FALSA!», pode ler-se nas redes sociais do piloto de 27 anos.

Miguel Oliveira recusou regressar à Tech3, equipa de fábrica da KTM, sendo que a equipa austríaca já anunciou Jack Miller como o seu substituto.