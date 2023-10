Marc Márquez vai deixar a Honda no final da temporada de MotoGP.

Em comunicado, a Honda informou que a equipa e o piloto espanhol «optaram mutuamente por rescindir o contrato» que ainda vigorava durante mais um ano.

Em 11 temporadas com a formação nipónica, Márquez conquistou seis Mundiais (2013, 2014, 2016, 2017, 2018 e 2019), 59 vitórias, 101 pódios e 64 pole positions.

A imprensa internacional avança que Marc Márquez deverá juntar-se ao irmão Alex na Gresini na próxima temporada.

