Depois de ter falhado os últimos três Grandes Prémios de MotoGP, na sequência da lesão sofrida no polegar da mão direita no choque com o português Miguel Oliveira, em Portimão, o espanhol Marc Márquez vai regressar à competição já este fim de semana, no GP de França.

«Consultadas três equipas médicas diferentes, todos estão satisfeitos com a recuperação do osso», informou a Honda, que acrescentou que «o foco principal do fim de semana será voltar ao ritmo de um Grande Prémio».

Márquez, que não terá de cumprir a penalização de dupla longa volta pelo choque com Oliveira, vai fazer dupla com o compatriota Joan Mir.

Já o piloto português, abalroado pelo francês Fabio Quartararo na última corrida, vai falhar o próximo GP, o quinto da nova temporada.

