O piloto espanhol Marc Marquez recebeu «luz verde» esta sexta-feira para começar fisioterapia e treino, depois da quarta operação ao braço direito.

«Depois de um segundo exame pós-cirúrgico, os médicos confirmaram que o úmero direito está corretamente consolidado», disse Marquez, citado em comunicado da Honda.

A escuderia nipónica revelou que houve «luz verde para a fase seguinte de recuperação, começando as sessões de fisioterapia do braço direito e também treino cardio».

Note-se que o hexacampeão do mundo sofreu uma fratura em julho de 2020, numa queda no Grande Prémio de Espanha, que o afastou do resto da temporada. O catalão voltou a competir, mas teve uma nova queda no final de 2021, tendo falhado as duas últimas corridas dessa época, desta vez devido a um problema na visão (diploplia).

Já no passado mês de março, Marquez caiu na Indonésia num acidente atribuído aos problemas de visão. Voltou em abril para o Grande Prémio das Américas, mas viria a submeter-se à quarta operação ao braço há seis semanas.