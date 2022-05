O piloto espanhol Marc Márquez (Honda) vai ser operado pela quarta vez ao úmero direito na próxima semana, anunciou este sábado a equipa do antigo campeão mundial de MotoGP.

Em comunicado, a equipa Repsol Honda adiantou que o piloto, seis vezes campeão mundial de MotoGP, tem «sofrido limitações nos últimos meses que o impediram de render ao nível máximo», voltando assim «a passar pela mesa de operações 18 meses após a última intervenção», explicou a equipa, adiantando que Márquez não sentiu «melhoras nos últimos meses».

«Infelizmente, tenho de fazer uma pausa na temporada, que vai manter-me afastado da competição durante algum tempo. Depois de todos estes meses e de um intenso trabalho com a minha nova equipa médica em Madrid, o meu estado físico melhorou. Contudo, apesar de ter reduzido as queixas e a dor no meu braço direito, continuo a ter limitações», explicou Márquez.

O espanhol viaja para os Estados Unidos na próxima terça-feira para ser operado pelo médico Joaquin Sánchez Sotelo. O período de inatividade só será estimado após a intervenção cirúrgica. O objetivo será retirar algum tecido cicatrizado do úmero e da articulação do ombro, para permitir uma maior mobilidade.

Marc Márquez sofreu uma violenta queda no Grande Prémio de Jerez de la Frontera de 2020, em Espanha, que lhe provocou a fratura do úmero direito, à qual já foi operado três vezes. O espanhol perdeu toda a temporada de 2020 e cinco corridas da de 2021.