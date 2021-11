Valentino Rossi. «Il Dottore». Um adeus sentido.

Uma enorme figura do Moto GP fez, este domingo, os últimos quilómetros. As últimas voltas no mundial de velocidade de motociclismo.

O ambiente em torno do italiano da Yamaha já era forte antes da corrida: câmaras fotográficas, abraços até de Ronaldo ‘Fenómeno’. Isso e aplausos nas bancadas, coloridas com as cores vestidas pelo transalpino.

Depois da vitória de Francesco Bagnaia no Grande Prémio de Valência, as emoções acentuaram-se, assim comos os tributos.

Logo após todos os pilotos terem cortado a meta, houve uma reunião na pista para homenagear Rossi, levado ao alto e também abraçado e cumprimentado pelos restantes participantes do Mundial. Virtualmente, mensagens de muitos desportistas: de Rafael Nadal a Jorge Lorenzo.

Houve ainda direito a uma volta de consagração final pelo circuito e enorme festa à volta do piloto de 42 anos. Cânticos, saltos, foguetes e muito mais: «Olé, olé, olé, olé, Valééé, Valééé», ouviu-se, nas ‘boxes’ da Yamaha.

Afinal, a despedida de uma lenda como Rossi merece tudo isto. Fica o legado e as memórias de um campeão do mundo.