O piloto italiano do MotoGP Andrea Ianonne, que foi hoje suspenso por 18 meses pela comissão disciplinar da Federação Internacional de Motociclismo (FIM), após ter acusado positivo num controlo antidoping, lamentou o «sofrimento por ser julgado estando inocente».

O transalpino da Aprilia, que em novembro de 2019, na Malásia, testou positivo a uma substância denominada de metabólito drostanolona, proibida pela Agência Mundial Antidopagem (AMA), na categoria de esteróides anabolizantes androgénicos, vai ficar afastado da competição até junho de 2021.

«Certamente que ser julgado estando inocente não me deixa feliz, porque pela primeira vez na história um atleta inocente é julgado e, ao mesmo tempo, é condenado a 18 meses por comer alimentos contaminados fora do seu controlo», reagiu Iannone, na sua conta do Instagram.

Depois de conhecida a decisão da FIM, a Aprilia mostrou-se satisfeita pelo organismo ter «reconhecido ausência de dolo e a acidentalidade na toma dos esteróides» da parte do piloto, mas assegurou que vai apresentar recurso junto do Tribunal Arbitral do Desporto (TAS).