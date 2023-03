Portugal acolhe a primeira prova da temporada 2023 do Mundial de Moto GP, e Miguel Oliveira espera repetir o triunfo em casa, agora com a presença de público.

«Prefiro não falar do fim de semana da prova, porque quero que tudo corra bem e vai correr de certeza, mas a minha mentalidade é vencer, não é para menos», disse o piloto português, agora na Aprilia, durante uma receção à equipa na Câmara Municipal de Portimão.

«Fico sempre com aquela sensação de poder repetir tudo isso, agora com público. É isso que falta, vencer com público, tenho essa expectativa, mas tenho também uma mota nova, um desafio novo e, como se diz na gíria, não são tudo favas contadas, há que por os pés ao caminho e as mãos à obra», acrescentou Miguel Oliveira, que diz que Portimão «tem tido um lugar muito especial no coração».

O diretor do Autódromo Internacional do Algarve, Paulo Pinheiro, estima uma assistência de cerca de 180 mil pessoas durante os três dias da prova de abertura do Mundial de MotoGP.

«Esperamos ter 180 mil pessoas, porque temos já cerca de 70 por cento da capacidade do circuito vendida», especificou Paulo Pinheiro.

O Mundial de MotoGP vai arrancar entre 24 e 26 de março, com o Grande Prémio de Portugal, no Autódromo Internacional do Algarve, em Portimão.