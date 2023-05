O piloto português Miguel Oliveira sofreu uma «pequena fratura do úmero do braço esquerdo», informou a equipa RNF Aprilia.

«Depois de a equipa do centro médico do Circuito de Jerez – Ángel Nieto que tratou imediatamente o Miguel [Oliveira] ter detetado uma deslocação do ombro esquerdo e tê-lo colocado no sítio, exames adicionais no hospital de Jerez de la Frontera mais tarde, no domingo, mostraram que os danos foram maiores do que o esperado e revelaram uma pequena fratura no úmero do braço esquerdo. Ele [Miguel] vai passar por mais exames esta semana», referiu a equipa malaia, em comunicado.

Ao início da manhã, a RNF Aprilia já tinha dado conta que Miguel Oliveira iria ficar de fora dos testes oficiais em Jerez, sendo substituído por Lorenzo Savadori, esta segunda-feira, não dando conta do possível período de afastamento do português.

Miguel Oliveira sofreu uma queda aparatosa na corrida de domingo, depois de um despiste de Fabio Quartararo, que arrastou o piloto luso. Quartararo despistou-se na segunda curva do circuito e Miguel Oliveira acabou retirado em maca e transportado de ambulância para o centro médico do circuito.

Mais tarde, Miguel lamentou o acidente e assumiu que este arranque de temporada está «longe» de ser aquele que idealizou, avançando que iria realizar «mais exames para entender a extensão da lesão».

«A sorte bateu a porta outra vez e como resultado desloquei o ombro. Fé e paciência na recuperação e olhar em frente», concluiu, com alguma ironia à mistura, numa publicação no Instagram, no domingo.