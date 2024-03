[EM ATUALIZAÇÃO]

O piloto espanhol Jorge Martín venceu, este domingo, o Grande Prémio de Portugal em Moto GP, com o português Miguel Oliveira a terminar na 9.ª posição.

Numa corrida com cinco voltas finais incríveis por diversas incidências, o português conseguiu o objetivo de terminar no top-10, com Enea Bastianini a ficar no segundo lugar e Pedro Acosta, numa grande prestação, a terminar no pódio, com a terceira posição.

Na reta final da corrida, o atual bicampeão do mundo, Francesco Bagnaia, abandonou após uma colisão com Marc Márquez e Maverick Viñales, à entrada para a última volta, perdeu o 2.º lugar para Enea Bastianini e após a primeira curva – aparentemente com um problema na transmissão – perdeu o controlo da mota e caiu sozinho.

Bom arranque de Miguel, de 15.º para 11.º

O piloto português teve um bom arranque, subindo quatro posições logo na primeira volta, de 15.º para 11.º, enquanto Jorge Martín assumiu a liderança, passando Enea Bastianini e Maverick Viñales, com o espanhol a ficar em segundo lugar, à frente do italiano, mantendo a posição de partida em Portimão.

As primeiras três voltas tiveram quedas de Franco Morbidelli e Alex Márquez, mas ambos voltaram à pista, algo que não aconteceu com Raúl Fernández: o colega de Miguel Oliveira na Trackhouse Racing caiu à quarta volta e ditou o primeiro abandono, numa altura em que um erro custou a Jack Miller a perda de alguns lugares no topo.

Pela oitava volta, Pedro Acosta (GasGas Tech3) foi protagonista, ao subir ao quinto lugar, depois de uma grandíssima luta com Brad Binder pela 6.ª posição, antes de passar também por Marc Márquez.

Pouco depois, Miguel Oliveira conseguiu subir à 10.ª posição e foi pressionando o 9.º lugar do francês Fabio Quartararo, que responderia com a sua volta mais rápida, algo que o português também viria a conseguir. Porém, sem uma ultrapassagem tão rápida como desejaria.

Enquanto isso, lá mais à frente, a meio da corrida, Pedro Acosta conseguiu uma breve ultrapassagem ao bicampeão do mundo Francesco Bagnaia, mas o italiano recuperou no imediato, depois de o espanhol de 19 anos ter alargado na curva. A abordagem foi ousada, corajosa, mas Acosta manter-se ia no 5.º lugar… numa luta que teria mais para contar lá à frente.