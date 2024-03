O diretor do Autódromo Internacional do Algarve (AIA), Paulo Pinheiro, afirmou este domingo que o Grande Prémio de Portugal de MotoGP «já superou a assistência esperada», sendo a maior num evento motorizado em Portimão.

«Estamos perto das 200 mil pessoas, naquela que se pode dizer que é a maior assistência de sempre numa corrida de MotoGP e em eventos motorizados no Algarve», referiu o responsável, à Lusa.

No ano em que se assinala o 15.º aniversário do AIA, a previsão inicial de 180 mil pessoas prevista para os quatro dias do evento, de acordo com Paulo Pinheiro, «já foi largamente ultrapassada». Este domingo, a lotação do circuito está muito perto de estar esgotada.

«O conjunto de iniciativas que programámos foram atrativos que trouxeram ao Algarve milhares de pessoas de vários pontos do país e do estrangeiro, o que se reflete neste aumento de espetadores”, explicou.

Além de uma “fan zone” no exterior do circuito, a organização vai sortear no final da corrida uma moto Yamaha R7 e dez capacetes com a assinatura de Miguel Oliveira, um por bancada. O sorteio vai ser feito após o final da corrida de MotoGP, às 15 horas. Depois, há lugar a uma «invasão de pista» pelo público, para interação com os pilotos.

De acordo com fonte da GNR, à Lusa, devido ao GP de Portugal, vai ser efetuada «uma alteração significativa» no trânsito rodoviário entre as 13h30 e as 17 horas, com o fecho do troço da A 22 entre os nós de Alvor e da Mexilhoeira Grande, de acesso ao autódromo, no sentido Faro/Lagos. A alteração visa «permitir um escoamento rápido do trânsito na saída do circuito durante a tarde». Assim, refere, que quem se deslocar para o AIA durante aquele período, terá de sair no Nó de Alvor da A22 e seguir pela Estrada Nacional 125.

A corrida de MotoGP, segunda ronda do Mundial de velocidade de motociclismo, está agendada para as 14 horas deste domingo e pode ser seguida, ao minuto, no Maisfutebol.