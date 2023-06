Miguel Oliveira vai regressar à competição no Grande Prémio de Itália de MotoGP, que se disputa no próximo fim de semana, anunciou hoje a equipa RNF Aprilia num comunicado em que revela também o regresso do piloto espanhol Raúl Fernández.

O piloto português mostra-se «ansioso por ir para Mugello», depois de ter falhado o GP de França na sequência de uma queda sofrida na quarta ronda, em Espanha, provocada pelo francês Fabio Quartararo (Yamaha) e que lhe causou uma fratura no ombro esquerdo.

«A maior incógnita é saber como vou estar fisicamente e como vou ser capaz de pilotar uma mota de MotoGP numa pista difícil como esta. Espero que a melhoria [da fratura sofrida no ombro] seja suficiente para chegar e ser competitivo», salientou Miguel Oliveira, acrescentando: «Sei que preciso de ter mais experiência com a mota e necessito de mais corridas, mas, nesta altura, a prioridade é regressar forte e a 100%. Vou para Mugello com isso em mente e espero que possamos ter um bom fim de semana. Estou ansioso por reencontrar toda a equipa.»

Com cinco provas já disputadas, o italiano Francesco Bagnaia (Ducati) lidera o campeonato, com 94 pontos, mais um do que o compatriota Marco Bezzecchi (Ducati), que é segundo. Oliveira é 17.º, com 21.