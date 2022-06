Miguel Oliveira terminou o Grande Prémio da Alemanha no nono lugar, ganhando cinco posições em relação à grelha de partida, numa corrida totalmente dominada pela Yamaha de Fabio Quartararo que cortou a meta com uma larga vantagem sobre Johann Zarco. A grande luta no circuito de Sachsenring foi pelo último lugar do pódio, com Jack Miller a conseguir ultrapassar Aleix Espargaro a três voltas do final.

Miguel Oliveira partiu do 14.º lugar e beneficiou desde logo das quedas madrugadoras de Paco Bagnaia e de Joan Mir, as primeiras vítimas da «maldição saxónia», numa corrida que terminou com apenas dezasseis pilotos em pista. O piloto português beneficiou depois de outros abandonos, como os de Nakasami e, depois, de Viñales, ultrapassando ainda Pol Espargaro para chegar ao nono lugar da classificação, atrás do italiano Fabio Di Giannantonio e a 19,740 segundos do vencedor.

Enquanto isto, Fabio Quartararo rodava tranquilo na frente da corrida, com uma boa vantagem sobre Johann Zarco que também cumpriu boa parte da corrida sem qualquer pressão.

A grande luta foi pela terceira posição, com Aleix Espargaro a resistir à pressão de Jack Miller até três voltas do final, momento em que o piloto australiano da Ducati ultrapassou o rival da Asprilia.

Com estes resultados, o francês Fabio Quartararo, com 172 pontos, volta a aumentar a diferença para o espanhol Aleix Espargaro, com Johann Zarco a subir ao terceiro lugar. Miguel Oliveira somou mais 7 pontos e agora é 10.º da geral, com 64 pontos.