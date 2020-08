Miguel Oliveira venceu o GP da Estíria (Áustria) em MotoGP e acaba de escrever a página mais dourada da história do motociclismo português.

O piloto da Tech3 parecia destinado a terminar a prova no terceiro lugar, mas Pol Espargaró e Jack Miller, o duo que lutava pela vitória, alargaram a trajetória à entrada da reta da meta e Miguel Oliveira, que seguia na roda, passou para a frente.

«Há tanto que queria dizer mas não sou capaz de dizer muito. Apenas agradecer a quem acreditou em mim. Penso na minha família em casa. A todos os adeptos portugueses, nós somos mesmo os melhores! Não poderia estar mais feliz por ganhar na casa da KTM», disse logo após a chegada às boxes.

A quinta prova do Mundial de MotoGP chegou a ser interrompida devido a um acidente de Maverick Viñales. No regresso, Miguel Oliveira, arrancou bem e foi escalando posições até chegar ao pódio, onde permaneceu por algumas voltas até ao ataque final na reta da meta.

Miguel Oliveira, que somava 18 pontos no Mundial, chega aos 43, com os 25 da vitória. É agora quarto classificado no Mundial de pilotos.

(artigo criado às 13h57)