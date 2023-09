Miguel Oliveira (Aprilia) mostrou-se satisfeito com o sexto lugar no Grande Prémio de San Marino, 12.ª prova do Mundial de MotoGP.

O piloto português ficou a 12,274 segundos do vencedor em Misano, o espanhol Jorge Martin (Ducati).

«Não estou extasiado, mas estou satisfeito. Estou contente com a forma como terminou o fim de semana», disse Miguel Oliveira, que largou da 10.ª posição da grelha.

Oliveira recordou que começou por sentir «imensas dificuldades» em adaptar o seu estilo de condução ao traçado de Misano e à Aprilia da RNF.

«Demos a volta à situação no sábado, apesar de não termos conseguido um bom resultado na corrida sprint [foi 12.º], mas consegui sentir-me melhor com a mota», sublinhou o piloto luso.

«Estou muito satisfeito pelos rapazes, trabalharam imenso para me ajudar e poder oferecer-lhes um bom resultado é sempre melhor», concluiu, ele que subiu a 13.º classificado do Mundial, com 65 pontos, enquanto o italiano Francesco Bagnaia (Ducati) manteve o comando, com 283.

A próxima prova do Moto GP acontece dentro de 15 dias, com a estreia do GP da Índia.