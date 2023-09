Pecco Bagnaia causou muita apreensão logo na primeira volta do Grande Prémio da Catalunha, depois de um acidente aparatoso.

O piloto italiano, atual campeão do mundo, manteve a liderança após a primeira curva, mas depois de alguns instantes, acabou por cair sozinho.

Logo atrás vinha Brad Binder, que não conseguiu evitar o choque e acabou por passar com a mota por cima das pernas de Bagnaia.

Pecco, viu-se na transmissão televisiva, ficou com dores evidentes e recebeu imediatamente assistência médica de uma ambulância que chegou rapidamente ao local.

Pouco depois, a organização do MotoGP informou que o italiano está consciente e que vai continuar a receber assistência no posto médico do circuito.

