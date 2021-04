André Villas-Boas, afastado do futebol, desde que deixou o Marselha, vai participar na próxima edição do Rali Vieira do Minho, renovando o seu assumido amor pelo automobilismo, desta vez associado a causas sociais e humanitárias.

O treinador português juntou-se a José Pedro Fontes, piloto oficial da Citröen Vodafone Team, para participar no rali e promover a Race for Food, movimento que utiliza o desporto motorizado para chamar a atenção para «problemáticas sociais».

André Villas-Boas vai ainda correr com as cores da APPACDM (Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão Deficiente Mental) do Porto, para sensibilizar as pessoas para as dificuldades e desafios que estão inerentes à vida do cidadão com problemas mentais.