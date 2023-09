Francesco Bagnaia, campeão do Mundo de MotoGP e líder do campeonato, escapou sem fraturas ao enorme susto vivido neste domingo no arranque do Grande Prémio da Catalunha em MotoGP.

Logo nas primeiras curvas, Bagnaia foi projetado da Ducati e a seguir foi atropelado por Brad Binder, que passou com com mota por cima das pernas do piloto italiano.

A apreensão foi enorme, com Bagnaia caído no asfalto mas consciente. No momento em que estava já a ser transportado para a ambulância, com um colar cervical, os polegares em riste dos comissários de pista transmitiram alguma serenidade.

Numa curta nota publicada nas redes sociais, a Ducati informa que apesar das múltiplas contusões, Bagnaia não teve fraturas e que viaja com a equipa no voo de regresso para Itália neste domingo.