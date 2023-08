Uma decisão de José Mourinho no particular entre a AS Roma e o Partizani, em Tirana (1-2), está a dar que falar.

Ao minuto 79, já com as substituições esgotadas, o treinador português deu ordem a Houssem Aouar para abandonar o terreno de jogo.

De acordo com a imprensa transalpina, Mourinho denotou preocupação pela condição física do médio e preferiu não correr riscos na reta final do encontro.

Face à postura do técnico luso, e perante o olhar de espanto do próprio Aouar, a AS Roma terminou o encontro apenas com 10 jogadores em campo, mas conseguiu segurar o triunfo.

Ora veja: