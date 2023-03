A Lazio venceu a AS Roma (1-0) num dérbi que não contou com a presença de José Mourinho no banco de suplentes, devido a castigo. Porém, o treinador português viu-se envolvido numa discussão acesa na zona dos balneários, de acordo com os relatos da imprensa italiana.

Segundo escreve a «Gazzetta Dello Sport», os ânimos aqueceram ainda mais com as expulsões de Adam Marusic e Bryan Cristante, já após o final do encontro. Alessio Romagnoli decidiu celebrar em frente ao balneário da Roma, Mancini não gostou e confrontou o adversário.

O presidente da Lazio decidiu intervir e é nessa altura que surge por ali José Mourinho, apesar da suspensão, dirigindo-se claramente a Claudio Lotito: «Estás a olhar para onde?»

«Eu sou o presidente da Lazio, e tu quem és? Esta é a minha casa e tu nem devias estar aqui», respondeu o dirigente da Lazio, ainda de acordo com a «Gazzetta».

Tiago Pinto interveio para serenar os ânimos, enquanto Luís Alberto e Salvatore Foti - adjunto da Roma - também trocavam argumentos.

Já após a confusão, Luís Alberto falou com os jornalistas e criticou a postura do adversário. «Quando falas antes de um jogo e perdes, deves ficar quieto. Eles falaram muito antes do jogo, agora perderam e têm se de calar. É sempre. Eles não vieram para jogar o dérbi, vieram para falar e provocar, mas fizemos um grande jogo, jogámos futebol e vencemos», atirou o médio espanhol.