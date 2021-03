Emprestado pelo Benfica ao Tottenham, Carlos Vinícius apontou neste domingo do décimo golo com a camisola do Tottenham, mas apenas um primeiro na Premier League.

O avançado brasileiro foi titular na visita da equipa de José Mourinho a casa do Aston Villa e contribuiu para o regresso dos Spurs aos triunfos (2-0) após duas derrotas consecutivas.

Vinícius inaugurou o marcador aos 29 minutos, só precisando de encostar para o fundo da baliza adversária após uma boa combinação entre Harry Kane e Lucas Moura, que iniciou a jogada com uma recuperação de bola e depois serviu o compatriota.

Já na segunda parte, aos 68 minutos, Kane ampliou para 2-0 na conversão de um penálti assinalado após falta de Matty Cash sobre ele.

Com esta vitória o Tottenham salta para o sexto lugar da Liga inglesa, a um ponto do West Ham (que empatou neste domingo com o Arsenal) e a três do Chelsea, que ocupa o último dos lugares que dão acesso à Liga dos Campeões.