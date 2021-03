O antigo avançado do Tottenham, Darren Bent, criticou José Mourinho, considerando que «a estratégia do português está ultrapassada».



«Não diria que Mourinho é um mau treinador, mas talvez a sua estratégia esteja um pouco ultrapassada, por um motivo ou por outro», disse o ex-jogador, citado pela «TalkSport».



Darren Bent defendeu ainda que o «Special One» foi contrato para ganhar uma Taça e não para construir uma equipa para o futuro.



«O Tottenham foi buscá-lo para ganhar troféus, mas ele nunca seria o treinador certo para construir um projeto de quatro anos. Esse projeto era de Pochettino. Quando mandaram o mandaram embora, foram buscar Mourinho para tentar ganhar uma Taça», argumentou antes de acrescentar.



«Contratar Mourinho foi como tapar buracos com bocados de papel. Não sei se vencer a Taça da Liga [ante o City] será suficiente.»



Lembre-se que o português está a ser bastante criticado após a eliminação dos oitavos de final da Liga Europa contra o Dínamo de Zagreb.