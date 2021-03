Com Cédric Soares no banco de suplentes, o Arsenal empatou fora com o West Ham (3-3), num jogo em que perdia por 3-0 pouco depois da meia-hora.

Jesse Lingard inaugurou o marcador para os Hammers aos 15 minutos com um remate fortíssimo à entrada da área e Jarrod Bowen assinou o 2-0 logo a seguir, aproveitando uma rápida marcação de um livre nas imediações da área do Arsenal.

Aos 32 minutos, Tomás Soucek aplicou nova «martelada» nos Gunners.

Só depois disso tocou o desperdador para a equipa de Mikel Arteta, carrasco do Benfica e Olympiakos de Pedro Martins na Liga Europa. Soucek voltou a marcar, mas desta feita na baliza errada, e o jogo foi para o descanso com 3-1 no marcador.

À passagem da hora de jogo, novo autogolo do West Ham, agora de Craig Dawson, que, ao tentar intercetar um cruzamento, marcou na própria baliza pelo segundo jogo consecutivo, depois de o ter feito há uma semana na receção ao Manchester United.

Os azares custaram caro à equipa da casa, que aos 82 minutos consentiu o 3-3 final, da autoriza de Lacazette, que deu o melhor seguimento de cabeça a um bom centro de Pepe.

Com este resultado, o West Ham chega aos 49 pontos na Liga inglesa e mantém 5.º lugar na Liga inglesa. O Arsenal é 9.º com 41 pontos.