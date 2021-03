O Chelsea, adversário do FC Porto nos quartos de final da Liga dos Campeões, qualificou-se este domingo para as meias-finais da Taça de Inglaterra, ao bater o Sheffied United por 2-0 em Stamford Bridge. Serviços mínimos para a equipa comandada por Thomas Tuchel que ganhou vantagem num infeliz autogolo de Norwood e depois geriu a magra vantagem, com alguns calafrios pelo meio, até Ziyech confirmar o triunfo dos Blues em tempo de compensação.

No jogo que assinalou o regresso do capitão Mason Mount, os Blues até entraram mais fortes, com Mount e Pulisic abertos sobre as alas no apoio direto a Giroud. Thomas Tuchel promoveu nove alterações em relação ao onze que defrontou o Atlético Madrid, deixando apenas Kurt Zouma e Mateo Kovacic na equipa.

O Sheffield United entrou mais na expetativa, mas até teve uma boa oportunidade, aos 12 minutos, com Jagielka a cabecear na área para defesa de Kepa, mas foi a equipa da casa que chegou ao golo, aos 24 minutos, na sequência de um remate de Bem Chilwell, com Norwood a desviar para as próprias redes ao tentar cortar a bola.

Em vantagem, o Chelsea manteve o controlo do jogo até ao intervalo e até podia ter aumentado a vantagem, com destaque para as oportunidades de Pulisic e Hudson-Odoi.

A segunda parte foi bem diferente. O Sheffiled United foi crescendo de forma sustentada no jogo e o Chelsea foi recuando na defesa da magra vantagem, ficando à espreita de uma oportunidade para matar a eliminatória que, esta época, devido à covid-19, decide-se apenas num jogo. A verdade é que à medida que os visitantes levavam o jogo para maios perto da baliza de Kepa as oportunidades foram surgindo, umas atrás das outras.

McGoldrick ficou mesmo a centímetros do empate, com uma cabeçada a cruzamento de Lunstram e, logo a seguir, McBurnie também esteve perto de bater Kepa. Thomas Tuchel lançou então Ziyech e Havertz, na tentativa de tirar proveito da forma como o adversário estava balanceado para o ataque, mas McGoldrick voltou a ameaçar o empate com um remate de angulo apertado.

A eliminatória esteve em aberto até aos últimos instantes mas, já em tempo de compensação, o Chelsea conseguiu sair do sufoco para mais uma transição rápida, com Bem Chilwell a destacar-se sobre a esquerda e a cruzar para Ziyech que, depois de uma grande receção, atirou a contar. Estava fechado.

O Chelsea, sem uma grande exibição segue em frente na Taça de Inglaterra, juntando-se ao Southampton e Manchester City nas meias-finais. A verdade é que Thomas Tuchel ainda não perdeu um jogo desde que chegou ao Chelsea e a equipa já não sofre um golo há sete jogos.

Veja aqui os golos do Chelsea