José Mourinho, a assistir ao Grande Prémio de Fórmula 1 da Arábia Saudita deste sábado, falou sobre o futuro e a proposta que tinha recebido para ir treinar na Arábia Saudita

«O convite foi no verão passado, quando já era treinador da Roma. Foi depois de perder a final da Liga Europa. Eu tinha assumido um compromisso com os jogadores e com os adeptos. A proposta esteve em cima da mesa, fez-me pensar, mas não foi possível. Se pudesse treinar amanhã, treinava, porque sinto-me forte e sinto um vazio quando não estou a treinar. Mas provavelmente vamos regressar no próximo verão, temos de analisar e escolher bem», disse o técnico português à Sport Tv.

Sobre o que as pessoas esperam dele, Mourinho equiparou-se a Fernando Alonso, que está «numa equipa sem condições, mas as pessoas esperam que ele ganhe», destacando que o próximo clube que integrar vai ser «bem escolhido».

«Eu já sei como é, a história é sempre a mesma. É como o Fernando Alonso, pode estar numa equipa sem condições, que as pessoas esperam sempre que ele ganhe. Comigo é igual, esperam sempre que eu seja campeão, independentemente de ter ou não condições para isso. Por isso temos de ser cautelosos e escolher bem».