Jurgen Klopp já anunciou que vai sair do Liverpool no final da época, o que provocou um terramoto entre os adeptos, procurando-se agora um substitituo para dar continuidade ao bom trabalho do alemão.

Ora na linha da frente parece estar o espahol Xabi Alonso, que está também a fazer um grande trabalho no Bayer Leverkusen. O espanhjol tem o apoio total de Klopp, garantiu o ainda treinador do Liverpool, dizendo que já tem essa opinião há algum tempo.

«Xabi Alonso está a fazer um trabalho incrível. Se não existissem estes rumores sobre ele vir para aqui, eu teria a mesma opinião. Se me tivessem perguntado há oito semanas sobre ele seria: 'Oh meu Deus... meu Deus!'», respondeu.

«Os dinossauros – Ancelotti, Mourinho, Guardiola, talvez eu – não vão continuar a treinar nos próximos 20 anos. OK, talvez Mourinho continue. Mas os outros não e a próxima geração já está aí. Eu diria que Xabi Alonso é o destaque dessa geração.»

Klopp acrescentou de resto que Xabi Alonso tem todos os predicados para ser um treinador de elite nos próximos anos.

«É um antigo jogador de nível mundial, vem de uma família de treinadores também, o que ajuda um pouco, e já era como um treinador quando jogava. O futebol que ele joga, a equipas que monta, as transferências que faz, é absolutamente excecional», frisou.

«Joguei muito tempo na Bundesliga e é super impressionante. Não só pelos pontos que o Bayer Leverkusem tem feito, mas a forma como jogam. Ele fez ótimas contratações, exatamente o que eles precisavam, e esse é de facto um trabalho muito especial.»