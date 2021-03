O Vitória de Guimarães foi multado em 429 euros por se ter atrasado para o início da segunda parte do jogo em Alvalade, frente ao Sporting.

Segundo o relatório do árbitro, os jogadores vimaranenses surgiram no túnel de acesso ao relvado no decorrer do minuto 16 do intervalo, ou seja, com um minuto de atraso, para o qual não apresentaram qualquer justificação.

De resto, são 14 os jogadores que vão falhar a jornada 25 da Liga devido a suspensão.

No Marítimo, Leo Andrade e Rodrigo Pinho falham a partida frente ao Benfica, na Luz, depois de terem visto o quinto amarelo na Liga.

No Famalicão-Paços de Ferreira, Gustavo Assunção é baixa na formação da casa, ao passo que Luther Singh não é opção para Pepa.

João Afonso falha a deslocação do Gil Vicente a Vila do Conde, enquanto o Rio Ave não poderá contar com o Aderllan Santos.

Júlio César não conta para Manuel Machado na receção do Nacional ao Portimonense, enquanto o guarda-redes do Belenenses Kritciuk falha o duelo com o Boavista.

No Vitória-Tondela, Pepelu é baixa do lado vimaranense, enquanto Salvador Agra não é opção para os beirões.

Por último, Allano e Fábio Cardoso desfalcam as opções de Daniel Ramos para o jogo do Santa Clara no Dragão, ante o FC Porto.

Além dos nomes acima referidos, também Fransérgio, jogador do Sp. Braga que foi expulso ante o Benfica, e Pedro Sá, médio do Portimonense, estão castigados para a próxima ronda do campeonato português.