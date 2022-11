A Arábia Saudita surpreendeu o Mundo ao derrotar a Argentina por 2-1, no Mundial 2022. Os sauditas conseguiram chegaram ao intervalo em desvantagem por culpa de um golo de Messi, mas foram capazes de virar o jogo graças aos golos de Al Shehri e de Al Sawsari.



Parte da reviravolta da Arábia Saudita pode ser explicada pela palestra dura do técnico Hervé Renard, divulgada esta quinta-feira. O francês criticou a postura dos seus jogadores na primeira parte, em especial a pressão que fizeram (ou não) sobre Lionel Messi.



«O que estamos aqui a fazer? Esta é a nossa pressão? Pressionar significa avançar no campo. O Messi tem a bola no meio-campo do campo e vocês ficam quietos à espera na defesa! Peguem nos vossos telemóveis e tirem uma foto com ele se quiserem. Aos que estão à frente, na defesa, têm de segui-los. Nós avisamos e vocês viram o que fizeram? Não sentem nada? Não acreditam que somos capazes de virar o jogo? Não sentem? Estão a jogar de forma relaxada. Vamos, rapazes. Isto é um Mundial! Têm de dar tudo. Quando estão em frente da área, ficam assim... Sejam ativos», disse o gaulês.



Quiçá, o início da reviravolta saudita contra Messi e companhia tenha começado nas palavras de Renard. Veja a palestra no vídeo que se segue: