O triunfo histórico após uma reviravolta frente à Argentina (2-1), que aconteceu esta terça-feira no Mundial 2022, deixou os sauditas em completo estado de euforia.

Uma multidão de adeptos até transportou o célebre tema «Freed From Desire», de Gala Rizzatto, para o Qatar e divertiu-se ao som da música que já faz parte do mundo do futebol. É caso para dizer que os adeptos estão «on fire».

As celebrações dos sauditas, refira-se, têm sido intensas e recorde-se que esta quarta-feira até foi decretado feriado na Arábia Saudita.