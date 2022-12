Lionel Messi igualou o recorde de jogos de um só futebolista em Campeonatos do Mundo, que até agora pertencia única e exclusivamente ao alemão Lothar Matthäus.

O capitão da Argentina é titular no jogo frente à Croácia, das meias-finais, e chega às 25 partidas em Mundiais, as mesmas que Matthäus. Nesta lista, diga-se, o também germânico Miroslav Klose surge logo atrás, com 24 presenças, seguido do italiano Paolo Maldini, com 23.

É expectável, de resto, que Messi acabe este Mundial como um novo recorde, pois a seleção das pampas fará sempre mais um jogo no Qatar, seja a final ou o de atribuição do terceiro lugar.

Lionel Messi, refira-se, estreou-se em Campeonatos do Mundo na Alemanha, em 2006, então com 18 anos. De lá para cá, nos tais 25 jogos, marcou dez golos e fez sete assistências.